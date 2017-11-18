Тренер "Балтики" рассказал о серьезных финансовых проблемах клуба

У калининградского футбольного клуба "Балтика" серьезные финансовые проблемы. Об этом в субботу, 18 ноября, журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Черевченко.

По словам специалиста, у клуба есть долги перед футболистами. Он также отметил, что это может помешать укрепить состав в зимний период , так как трудно будет найти футболистов, готовых перейти в команду с финансовыми проблемами.

"Когда сложилась такая финансовая ситуация, даже нынешних игроков будет удержать достаточно сложно", — подчеркнул Черевченко.