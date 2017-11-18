Тренер "Балтики" рассказал о серьезных финансовых проблемах клуба
У калининградского футбольного клуба "Балтика" серьезные финансовые проблемы. Об этом в субботу, 18 ноября, журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Черевченко.
По словам специалиста, у клуба есть долги перед футболистами. Он также отметил, что это может помешать укрепить состав в зимний период , так как трудно будет найти футболистов, готовых перейти в команду с финансовыми проблемами.
"Когда сложилась такая финансовая ситуация, даже нынешних игроков будет удержать достаточно сложно", — подчеркнул Черевченко.
Правительство области почти год пытается найти
генерального спонсора для команды, но все попытки до сих остаются безуспешными. На минувшей неделе стало известно, что "Балтике" выделят больше средств из бюджета Калининградской области.