Власти Калининградской области обещают скоро объявить нового генерального спонсора "Балтики"

Правительство Калининградской области близко к подписанию спонсорского соглашения для ФК "Балтика". Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил врио заместителя председателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков.



По словам чиновника, спонсор будет объявлен, как только подпишут соответствующее соглашение. При этом он не уточнил, местная это компания либо из другого региона, как анонсировалось ранее.



"Генерального спонсора мы совсем скоро озвучим, ждём от них подтверждения. Это хорошая компания, которой интересно рекламировать себя вместе с областью и вместе с ФК ‟Балтика”", — пояснил Шендерюк-Жидков. По данным официального сайта "Балтики", партнёрами клуба являются компании Jako (производитель спортинвентаря) и RBPI Group, имеющая свиноферму в Калининградской области.



Отметим, региональные власти ведут поиски генерального спонсора с начала года. Ранее сообщалось, что компанию, которая поддержит футболистов, Отметим, региональные власти ведут поиски генерального спонсора с начала года. Ранее сообщалось, что компанию, которая поддержит футболистов, назовут в апреле , а потом в августе