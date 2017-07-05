В региональном правительстве пообещали назвать генерального спонсора "Балтики" в августе

Нового генерального спонсора футбольного клуба "Балтика" объявят в августе. Об этом во время встречи с болельщиками сообщил председатель совета директоров АО "ФК "Балтика", врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в среду, 5 июня.

По словам чиновника, сейчас в совете выбирают спонсора для клуба.

"Мы ещё не выбрали спонсора, к августу определимся, но деньги на команду есть уже сейчас", — отметил Шендерюк-Жидков.

Региональные власти ведут поиски генерального спонсора с начала года. Ранее сообщалось, что компанию, которая поддержит футболистов, назовут в апреле , но этого не случилось до сих пор.