В региональном правительстве пообещали назвать генерального спонсора "Балтики" в августе
Нового генерального спонсора футбольного клуба "Балтика" объявят в августе. Об этом во время встречи с болельщиками сообщил председатель совета директоров АО "ФК "Балтика", врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в среду, 5 июня.
По словам чиновника, сейчас в совете выбирают спонсора для клуба.
"Мы ещё не выбрали спонсора, к августу определимся, но деньги на команду есть уже сейчас", — отметил Шендерюк-Жидков.
Региональные власти ведут поиски генерального спонсора с начала года. Ранее сообщалось, что компанию, которая поддержит футболистов, назовут в апреле
, но этого не случилось до сих пор.
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