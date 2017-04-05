Правительство Калининградской области нашло спонсора для "Балтики"

В правительстве Калининградской области нашли компанию, которая будет финансово помогать футбольному клубу "Балтика". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.



"Источники финансирования для команды "Балтика" найдены, информация об этом отправлена руководству футбольной национальной лиги (ФНЛ)", — отметили в пресс-службе.



Сейчас идёт подготовка к подписанию договора между компанией, которая будет помогать калининградской команде, и руководством области. После оформления документов региональные власти объявят название компании, которая будет выделять средства футбольному коллективу.