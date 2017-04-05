Правительство Калининградской области нашло спонсора для "Балтики"
В правительстве Калининградской области нашли компанию, которая будет финансово помогать футбольному клубу "Балтика". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Источники финансирования для команды "Балтика" найдены, информация об этом отправлена руководству футбольной национальной лиги (ФНЛ)", — отметили в пресс-службе.
Сейчас идёт подготовка к подписанию договора между компанией, которая будет помогать калининградской команде, и руководством области. После оформления документов региональные власти объявят название компании, которая будет выделять средства футбольному коллективу.
Ранее на встрече с болельщиками председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков заявил
, что спонсора объявят в конце марта. Речь тогда шла о некой московской компании. По информации Клопс.Ru, переговоры ведутся с двумя потенциальными спонсорами.
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