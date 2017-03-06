Плата за детский сад, спонсор из Москвы и старый стадион: руководство и футболисты "Балтики" пообщались с болельщиками

За несколько дней до возобновления матчей футбольной национальной лиги (ФНЛ) руководство и полный состав обновлённой "Балтики" пообщались с болельщиками. При откровенном разговоре присутствовал и корреспондент Клопс.Ru.

12-й номер навечно закрепили за болельщиками



Началась встреча с важного для всех фанатов команды события. Руководство "Балтики" решило вывести из обращения 12-й командный номер и закрепить его за болельщиками клуба. Теперь поклонники калининградской команды смогут заказать себе футболку с этим номером и собственной фамилией на спине. Первую майку с этим номером вручили Владимиру Соколову, который на протяжении двенадцати лет возглавляет клуб болельщиков "Балтики".



Кроме того, стали обладателями футболок и персональных номеров новички клуба, которым предстоит на поле защищать честь калининградского футбола. Вратарь Евгений Фролов получил футболку с номером 91. Полевые игроки выбрали себе следующие номера: Алексей Концедалов — №55, Дмитрий Скопинцев — №77, Никита Тимошин — №40, Максим Тишкин — № 31, Илья Кухарчук — №90, Станислав Причиненко — №27, Александр Шешуков — №2, Валерий Ярошенко — №33, Дмитрий Захаров — №71, Гафар Сирима — №99.



Подарили игровую майку с номером 25 заместителю председателя правительства Калининградской области и председателю совета директоров клуба Александру Шендерюку-Жидкову. По всей вероятности на приятных эмоциях от подарка, нынешний заместитель врио губернатора рассказал историю, как, будучи ещё мальчишкой, пробирался на стадион "Балтика" через дырку в заборе, чтобы посмотреть, как играет команда в 90-е в высшей лиге чемпионата России.



Спонсоров назовут в конце марта



Болельщиков интересовал вопрос относительно будущего "Балтики". Профессиональный клуб в России не может существовать без спонсорских вливаний. На вопрос об источниках финансирования председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с инвестором из столицы. Болельщиков интересовал вопрос относительно будущего "Балтики". Профессиональный клуб в России не может существовать без спонсорских вливаний. На вопрос об источниках финансирования председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с инвестором из столицы.



"Есть предварительная договорённость с московской компанией. Если мы договоримся, то к концу марта объявим её болельщикам и общественности", — отметил Шендерюк-Жидков.



Как известно, пока источником финансирования "Балтики" является только региональное правительство. Всего, как ранее отмечал врио губернатора Антон Алиханов, Как известно, пока источником финансирования "Балтики" является только региональное правительство. Всего, как ранее отмечал врио губернатора Антон Алиханов, бюджет "Балтики" на этот сезон составит порядка 200 миллионов рублей



Компенсация оплаты детсада



Один из болельщиков обратился к руководству и тренерскому штабу "Балтики" с просьбой посодействовать в возврате компенсаций родителям за детские сады из регионального бюджета.



Дело в том, что раньше плата за детский сад частично возвращалась калининградцам из региональных средств, однако с 1 февраля эти выплаты были отменены. "Часть денег на команду взята из бюджета за счёт сокращения компенсаций родителям на оплату детских садов, и если будет заключён контракт со спонсором, вы — игроки и тренеры — могли бы попросить руководство области вернуть эту льготу родителям. Это будет мужественный поступок", — обратился к клубу болельщик.



На это выступление отреагировал Александр Шендерюк-Жидков, по словам которого инициатива упразднить родительскую компенсацию принадлежит федеральному центру.



"Это не правительство области решило взять и отобрать, как вы говорите, деньги у родителей. Это общероссийское движение, поэтому даже если к нам обратятся все жители, то мы не сможем помочь, так как это не по адресу", — пояснил чиновник.



Судьба старого стадиона

Волновала болельщиков и судьба территории нынешнего стадиона "Балтика", с которого команда переедет после чемпионата мира на новую площадку . Фанаты просили реконструировать его, чтобы там могли заниматься все любители футбола. Однако ремонтировать действующую арену региональные власти не хотят, пояснил Шендерюк-Жидков. Но и застройки на месте футбольной арены не будет.



"Это общественное место. Никакой застройки на этом месте не будет. Останется парк в центре города, который смогут посещать все жители области", — рассказал заместитель врио губернатора.



"Должок" тренера перед командой



На вопрос, почему он приехал в Калининград, новый главный тренер команды Игорь Черевченко то ли в шутку, то ли всерьёз отметил, что перед болельщиками "Балтики" у него "должок": в том числе и благодаря его стараниям калининградская команда в 1998 году вылетела из высшей лиги в первую и больше в футбольную элиту российского футбола не возвращалась.



"Я как игрок приложил руку к тому, чтобы "Балтика" вылетела, ведь в сезоне 1998 года в последней игре "Локомотив", где я тогда играл, победил калининградскую команду", — рассказал Черевченко, пообещав, что в оставшихся матчах сезона его коллектив будет биться на поле на все сто процентов.



Один из самых известных игроков, приглашённых в "Балтику" этой зимой, Александр Шешуков, призвал болельщиков поддержать команду во всех предстоящих матчах, первый из которых состоится уже 8 марта против команды "Волгарь".



Сейчас "Балтика" занимает в турнирной таблице ФНЛ незавидное 19-е место. От спасительной 15-й позиции калининградцев отделяет 10 очков. Остаться в ФНЛ возможно также, если кто-то из соперников снимется с чемпионата из-за финансовых трудностей. По такой схеме "Балтика", в частности, сохранила прописку в ФНЛ в 2016 году.