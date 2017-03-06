Плата за детский сад, спонсор из Москвы и старый стадион: руководство и футболисты "Балтики" пообщались с болельщиками

За несколько дней до возобновления матчей футбольной национальной лиги (ФНЛ) руководство и полный состав обновлённой "Балтики" пообщались с болельщиками. При откровенном разговоре присутствовал и корреспондент Клопс.Ru.
12-й номер навечно закрепили за болельщиками
Началась встреча с важного для всех фанатов команды события. Руководство "Балтики" решило вывести из обращения 12-й командный номер и закрепить его за болельщиками клуба. Теперь поклонники калининградской команды смогут заказать себе футболку с этим номером и собственной фамилией на спине. Первую майку с этим номером вручили Владимиру Соколову, который на протяжении двенадцати лет возглавляет клуб болельщиков "Балтики".
Кроме того, стали обладателями футболок и персональных номеров новички клуба, которым предстоит на поле защищать честь калининградского футбола. Вратарь Евгений Фролов получил футболку с номером 91. Полевые игроки выбрали себе следующие номера: Алексей Концедалов — №55, Дмитрий Скопинцев — №77, Никита Тимошин — №40, Максим Тишкин — № 31, Илья Кухарчук — №90, Станислав Причиненко — №27, Александр Шешуков — №2, Валерий Ярошенко — №33, Дмитрий Захаров — №71, Гафар Сирима — №99.
Подарили игровую майку с номером 25 заместителю председателя правительства Калининградской области и председателю совета директоров клуба Александру Шендерюку-Жидкову. По всей вероятности на приятных эмоциях от подарка, нынешний заместитель врио губернатора рассказал историю, как, будучи ещё мальчишкой, пробирался на стадион "Балтика" через дырку в заборе, чтобы посмотреть, как играет команда в 90-е в высшей лиге чемпионата России.
Спонсоров назовут в конце марта
Болельщиков интересовал вопрос относительно будущего "Балтики". Профессиональный клуб в России не может существовать без спонсорских вливаний. На вопрос об источниках финансирования председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с инвестором из столицы.
"Есть предварительная договорённость с московской компанией. Если мы договоримся, то к концу марта объявим её болельщикам и общественности", — отметил Шендерюк-Жидков.
Компенсация оплаты детсада
Один из болельщиков обратился к руководству и тренерскому штабу "Балтики" с просьбой посодействовать в возврате компенсаций родителям за детские сады из регионального бюджета.
Дело в том, что раньше плата за детский сад частично возвращалась калининградцам из региональных средств, однако с 1 февраля эти выплаты были отменены. "Часть денег на команду взята из бюджета за счёт сокращения компенсаций родителям на оплату детских садов, и если будет заключён контракт со спонсором, вы — игроки и тренеры — могли бы попросить руководство области вернуть эту льготу родителям. Это будет мужественный поступок", — обратился к клубу болельщик.
На это выступление отреагировал Александр Шендерюк-Жидков, по словам которого инициатива упразднить родительскую компенсацию принадлежит федеральному центру.
"Это не правительство области решило взять и отобрать, как вы говорите, деньги у родителей. Это общероссийское движение, поэтому даже если к нам обратятся все жители, то мы не сможем помочь, так как это не по адресу", — пояснил чиновник.
Судьба старого стадиона
Волновала болельщиков и судьба территории нынешнего стадиона "Балтика", с которого команда переедет после чемпионата мира на новую площадку
. Фанаты просили реконструировать его, чтобы там могли заниматься все любители футбола. Однако ремонтировать действующую арену региональные власти не хотят, пояснил Шендерюк-Жидков. Но и застройки на месте футбольной арены не будет.
"Это общественное место. Никакой застройки на этом месте не будет. Останется парк в центре города, который смогут посещать все жители области", — рассказал заместитель врио губернатора.
"Должок" тренера перед командой
На вопрос, почему он приехал в Калининград, новый главный тренер команды Игорь Черевченко то ли в шутку, то ли всерьёз отметил, что перед болельщиками "Балтики" у него "должок": в том числе и благодаря его стараниям калининградская команда в 1998 году вылетела из высшей лиги в первую и больше в футбольную элиту российского футбола не возвращалась.
"Я как игрок приложил руку к тому, чтобы "Балтика" вылетела, ведь в сезоне 1998 года в последней игре "Локомотив", где я тогда играл, победил калининградскую команду", — рассказал Черевченко, пообещав, что в оставшихся матчах сезона его коллектив будет биться на поле на все сто процентов.
Один из самых известных игроков, приглашённых в "Балтику" этой зимой, Александр Шешуков, призвал болельщиков поддержать команду во всех предстоящих матчах, первый из которых состоится уже 8 марта против команды "Волгарь".
Сейчас "Балтика" занимает в турнирной таблице ФНЛ незавидное 19-е место. От спасительной 15-й позиции калининградцев отделяет 10 очков. Остаться в ФНЛ возможно также, если кто-то из соперников снимется с чемпионата из-за финансовых трудностей. По такой схеме "Балтика", в частности, сохранила прописку в ФНЛ в 2016 году.
Зимой у клуба сменились руководство, тренерский штаб и часть игрового состава. В результате команду пополнили несколько игроков из премьер-лиги. Во время сборов в перерыве первенства "Балтика" провела несколько товарищеских матчей
и во всех победила, не пропустив в свои ворота ни одного мяча.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.