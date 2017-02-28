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Главная Новости Деньги

Алиханов рассказал, сколько власти Калининградской области тратят на ФК "Балтика"

11:52
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  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Врио губернатора Калининградской области рассказал о бюджете футбольного клуба "Балтика". Об этом сообщает РИА "Новости". 

Антон Алиханов заявил, что бюджет клуба составляет порядка 200 млн рублей. Около половины от этой суммы выделяет регион.

Ранее сообщалось, что в бюджете Калининградской области на 2017 год на финансирование ФК "Балтика" было заложено 50 млн рублей. Позже стало известно о выделении ещё 25 млн рублей. Средняя заработная плата игроков клуба составляет 70—80 тыс. рублей. После 24 матчей чемпионата ФНЛ команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице. 

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2 комментария Правила комментирования

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Insider
Insider #
11:58
200 миллионов - это же 200 квартир для малоимущих и молодых семей! 
И так ежегодно!
Сколько же вреда от этих паразитов!
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РусскийДед
Дед Русский #
12:06
Я плачу налоги в бюджет,а они тратятся место медецины, дорог, помощи малоимущим на то что бы толпа бездырей бегало ногой мяч пинало.

клуб должен содержаться за счет собственных средств, спонсоров, и фанатов но НИКАК за счет бюджета
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