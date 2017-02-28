Алиханов рассказал, сколько власти Калининградской области тратят на ФК "Балтика"
Врио губернатора Калининградской области рассказал о бюджете футбольного клуба "Балтика". Об этом сообщает
РИА "Новости".
Антон Алиханов заявил, что бюджет клуба составляет порядка 200 млн рублей. Около половины от этой суммы выделяет регион.
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