Сборная РФ по футболу представила форму команды на ЧМ-2018
Сборная России по футболу представила домашнюю форму на чемпионат мира 2018 года. Об этом в Twitter
сообщила пресс-служба команды.
Форма была заказана у компании Adidas. Комплект выполнен в ярко-красном цвете с белыми вставками и гербом России на груди. Дизайнеров вдохновила форма сборной СССР, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году, пишет ТАСС
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут удачу.