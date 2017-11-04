"Балтика" проиграла "Оренбургу" в домашнем матче

Калининградская "Балтика" уступила в домашнем матче "Оренбургу" со счетом 0:1 в 21-м туре первенства Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Единственный гол в матче забил нападающий "Оренбурга" Андрей Малых на 42-й минуте.

"Балтике" несколько раз открывалась возможность взять ворота команды гостей, но результативной атаки так и не получилось. Особенно обидным для калининградских болельщиков получился эпизод на 80-й минуте матча, когда выход один на один с вратарём не сумел реализовать Сенин Себаи. Экс-вратарь балтийцев Фролов не пропустил мяч в свои ворота.