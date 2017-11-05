Главный тренер сборной России побывал на строящемся в Калининграде стадионе
В субботу, 4 ноября, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил строящийся стадион Kaliningrad на Октябрьском острове. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правительстве области, не уполномоченный давать комментарии прессе.
Черчесов провёл встречу в правительстве с главой региона Антоном Алихановым и заместителем председателя правительства области Александром Шендерюком—Жидковым. Кроме того, он побывал на матче "Балтики" с "Оренбургом", в котором калининградцы уступили сопернику
со счётом 0:1. После матча главные тренеры команд отметили, что его присутствие никак не повлияло на игру.
Отметим, что вне зависимости от результатов жеребьевки, сборная России на калининградском стадионе в рамках ЧМ-2018 не сыграет. Как ранее писал Клопс.Ru, Черчесов прибыл в Калининград
на один день.