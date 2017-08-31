Обматерившие друг друга после матча с "Араратом" футболист и болельщик "Балтики" помирились (фото)

Конфликт между футболистом "Балтики" Виктором Свежовым и болельщиком клуба, который произошёл после кубковой игры "Арарат" — "Балтика", разрешился мирным путём. На стадионе у мужчин состоялся разговор, после которого спортсмен и фанат пожали друг другу руки, сообщает пресс-служба клуба.





Неприятный инцидент случился сразу после окончания матча. Между одним из болельщиков и полузащитником случилась словесная перепалка, которая стала достоянием общественности.

"Это были эмоции. Я всей душой болею за "Балтику", вот и не сдержался после поражения. Сожалею о своих словах", — цитирует болельщика пресс-служба команды.



В свою очередь футболист пообещал больше не огорчать поклонников клуба своей игрой и пригласил всех на субботнюю игру с "Кубанью".





Отметим, после этого случая в игре с "Ротором" в Волгограде отличился другой футболист "Балтики" — Александр Касьян. Во время матча спортсмен показал провокационный жест в адрес болельщиков. В итоге контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение наказать нападающего на 10 000 рублей. Сам футболист за свой поступок пока не извинился.