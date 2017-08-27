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"Балтика" победила "Ротор" на чужом поле и прервала ряд поражений

18:37
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Встреча футбольных команд "Балтика" и "Ротор" в Волгограде закончилась победой калининградцев со счётом 0:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Балтика".
 
Игра прошла в рамках 10-го тура первенства России среди клубов ФНЛ. Посмотреть на игру собралось много болельщиков: матч проходил на стадионе, который недавно открыли после реконструкции. В первом тайме шла равная игра. После перерыва на поле вышел "балтиец" Сенин Себаи, калининградская команда воспользовалась преимуществом и открыла счёт.
 
Алишер Джалилов отдал передачу Дмитрию Скопинцеву, он переадресовал мяч Касьяну, который забил гол. После этого игра хозяев стадиона стала жёстче, но счёт не сравнялся до конца игры.
 
Победа калининградцев над "Ротором" прервала череду проигрышей. 23 августа "Балтика" проиграла клубу "Арарат" из второй лиги, что лишило её возможности бороться за кубок России. До этого клуб проиграл ещё три матча подряд в сражениях с "Факелом", "Зенитом-2" и "Енисеем".

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