"Балтика" победила "Ротор" на чужом поле и прервала ряд поражений

Встреча футбольных команд "Балтика" и "Ротор" в Волгограде закончилась победой калининградцев со счётом 0:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Балтика".

Игра прошла в рамках 10-го тура первенства России среди клубов ФНЛ. Посмотреть на игру собралось много болельщиков: матч проходил на стадионе, который недавно открыли после реконструкции. В первом тайме шла равная игра. После перерыва на поле вышел "балтиец" Сенин Себаи, калининградская команда воспользовалась преимуществом и открыла счёт.

Алишер Джалилов отдал передачу Дмитрию Скопинцеву, он переадресовал мяч Касьяну, который забил гол. После этого игра хозяев стадиона стала жёстче, но счёт не сравнялся до конца игры.