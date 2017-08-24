Тренер "Балтики" назвал причину неудачного выступления команды в августе

Главный тренер футбольной "Балтики" Игорь Черевченко назвал одну из причин неудачного выступления команды в августе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



На послематчевой пресс-конференции после поражения от "Арарата" Черевченко прокомментировал неудачную серию, которая насчитывает уже пять матчей без побед, четыре из которых — поражения.



"Нападающие, которые были в нашем распоряжении, получили травмы. Конечно, команда не должна зависеть от одного-двух игроков. Спад бывает у всех команд, надо быстрее выходить из этой ситуации всем вместе", — отметил Черевченко.