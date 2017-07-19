"Балтика" заключила контракт с бывшим полузащитником ЦСКА

Калининградская "Балтика" подписала контракт с атакующим полузащитником Никитой Бурмистровым. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.

Бурмистров является воспитанником калининградской школы футбола, но в достаточно раннем возрасте перебрался в систему столичного ЦСКА. В главной армейской команде дебютировал в 17 лет. Является бронзовым призёром чемпионата России и обладателем кубка страны сезона — 2007/2008.

Позже выступал за "Луч-Энергию", "Шинник", "Амкар", "Анжи", ФК "Краснодар", "Томь", "Урал" и "Арсенал". В составе махачкалинского клуба принимал участие в Лиге Европы и сумел забить мяч в ворота норвежского "Тромсё".