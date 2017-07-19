"Балтика" заключила контракт с бывшим полузащитником ЦСКА
Калининградская "Балтика" подписала контракт с атакующим полузащитником Никитой Бурмистровым. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
Бурмистров является воспитанником калининградской школы футбола, но в достаточно раннем возрасте перебрался в систему столичного ЦСКА. В главной армейской команде дебютировал в 17 лет. Является бронзовым призёром чемпионата России и обладателем кубка страны сезона—2007/2008.
Позже выступал за "Луч-Энергию", "Шинник", "Амкар", "Анжи", ФК "Краснодар", "Томь", "Урал" и "Арсенал". В составе махачкалинского клуба принимал участие в Лиге Европы и сумел забить мяч в ворота норвежского "Тромсё".
Новый состав "Балтики" был объявлен
перед стартом сезона, в начале июля. Гендиректор клуба Тимур Лепсая не исключал появления
новых игроков до конца трансферной кампании, то есть до сентября.
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