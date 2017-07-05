11-м новичком "Балтики" стал таджик из болгарского клуба

Калининградская "Балтика" подписала контракт с 11-м новичком за период межсезонья. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



В команду перешёл защитник болгарского "Дунав Русе" и сборной Таджикистана 25-летний Искандар Джалилов.

Футбольную подготовку новый игрок начинал в родном Душанбе. С 16 лет находился в системе ФК ЦСКА (Москва) и выступал за молодёжную команду армейцев. Затем играл за ряд иностранных клубов. Участвовал в матчах высших дивизионов Румынии, Таджикистана и Болгарии. "Балтика" заключила контракт с Искандаром Джалиловым на год с возможным продлением ещё на сезон.