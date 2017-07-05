11-м новичком "Балтики" стал таджик из болгарского клуба
Калининградская "Балтика" подписала контракт с 11-м новичком за период межсезонья. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
В команду перешёл защитник болгарского "Дунав Русе" и сборной Таджикистана 25-летний Искандар Джалилов.
Футбольную подготовку новый игрок начинал в родном Душанбе. С 16 лет находился в системе ФК ЦСКА (Москва) и выступал за молодёжную команду армейцев. Затем играл за ряд иностранных клубов. Участвовал в матчах высших дивизионов Румынии, Таджикистана и Болгарии. "Балтика" заключила контракт с Искандаром Джалиловым на год с возможным продлением ещё на сезон.
Все новички "Балтики" будут представлены
в среду, 5 июля, на традиционной предсезонной встрече с болельщиками в актовом зале БФУ имени И. Канта на ул. А. Невского. Начало встречи в 19:00.
Ранее генеральный директор ФК "Балтика" Тимур Лепсая заявлял
, что в новом сезоне команда будет сильнее, чем в прошлом. Новый сезон в ФНЛ, где выступает "Балтика", стартует 8 июля. В первом туре наши футболисты сыграют с "Тюменью" на выезде.
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