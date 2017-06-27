Обновлённая "Балтика" проведёт встречу с болельщиками в Калининграде
В Калининграде состоится презентация обновлённой футбольной команды "Балтика". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Все желающие пообщаются с командой 5 июля в актовом зале БФУ имени И. Канта на ул. А. Невского. Болельщики смогут задать свои вопросы игрокам и руководству и впервые увидеть новую форму команды. Начало встречи в 19 часов.
По данным пресс-службы клуба, в межсезонье состав "Балтики" пополнили девять новичков. Покинули же "Балтику" семь футболистов.
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