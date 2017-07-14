Обновлённая "Балтика" сыграет первый домашний матч в новом сезоне с "Сибирью"

В субботу, 15 июля, калининградская "Балтика" сыграет первый домашний матч нового чемпионата. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



Соперником команды будет новосибирская "Сибирь". Перед началом игры состоится парад барабанщиц, яркий перформанс, в перерыве перед болельщиками выступит один из лучших шоу-балетов города и состоится награждение юношей "Балтики", успешно выступивших в Детской футбольной лиге России, пояснили в клубе.



Игра "Балтика" — "Сибирь" начнётся в 17:00. Вход для детей до 12 лет, ветеранов войны и бывших малолетних узников концлагерей бесплатный.