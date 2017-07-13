Скидки и VIP-проход на стадион: в футбольном клубе "Балтика" начали выдавать клубные карты
Клубная карта Антона Алиханова
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С 13 июля футбольный клуб "Балтика" начал выдачу клубных карт. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе команды.
Карты будут рассчитаны на один сезон — 2017/2018. С их помощью можно будет без очереди попасть на стадион и попасть на трибуну через служебный вход. На каждом домашнем матче "Балтики" среди держателей карт будут разыгрываться фирменные футболки команды с автографами игроков и тренеров. Кроме того, обладатели карт получат скидку по целому ряду услуг в Калининграде.
Впервые картами можно будет воспользоваться в первой домашней игре в новом сезоне, которая состоится 15 июля. В субботний вечер "Балтика" будет принимать
новосибирскую "Сибирь".
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