VIP за 10 тысяч: в "Балтике" назвали цены на билеты и клубные карты для болельщиков

Калининградская "Балтика" определила стоимость входных билетов и клубных карт на домашние игры в сезоне 2017/18. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



Одноразовые билеты на Северную трибуну обойдутся болельщику в 150 рублей, на Южную (под крышей стадиона) — в 200 рублей. Пенсионеры смогут попасть на девятый сектор стадиона за 100 рублей.



Что касается клубных карт, которые вводятся в этом сезоне впервые, то их цена варьируется от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Болельщики Северной трибуны заплатят 2,5 тыс. рублей, Южной — 3 тыс. рублей (пенсионеры 1,5 тыс. рублей), а чтобы попасть на 11-й сектор стадиона в VIP ложу, придётся отдать 10 тыс. рублей.



Первую клубную карту "Балтики" приобрёл Первую клубную карту "Балтики" приобрёл врио губернатора Антон Алиханов. За неё он заплатил только 3 тыс. рублей, то есть бюджет команды недосчитался 7 тыс. рублей.