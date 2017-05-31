VIP за 10 тысяч: в "Балтике" назвали цены на билеты и клубные карты для болельщиков
Калининградская "Балтика" определила стоимость входных билетов и клубных карт на домашние игры в сезоне 2017/18. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
Одноразовые билеты на Северную трибуну обойдутся болельщику в 150 рублей, на Южную (под крышей стадиона) — в 200 рублей. Пенсионеры смогут попасть на девятый сектор стадиона за 100 рублей.
Что касается клубных карт, которые вводятся в этом сезоне впервые, то их цена варьируется от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Болельщики Северной трибуны заплатят 2,5 тыс. рублей, Южной — 3 тыс. рублей (пенсионеры 1,5 тыс. рублей), а чтобы попасть на 11-й сектор стадиона в VIP ложу, придётся отдать 10 тыс. рублей.
Первую клубную карту "Балтики" приобрёл врио губернатора
Антон Алиханов. За неё он заплатил только 3 тыс. рублей, то есть бюджет команды недосчитался 7 тыс. рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.