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Стало известно, когда в Калининград прибудет кубок ЧМ-2018

22:01
  798 0
Архив Клопс.Ru
На презентации тура кубка ЧМ-2018 была названа дата визита трофея в Калининград. Об этом сообщила "Российская газета".
 
На стадионе "Лужники" в Москве презентовали тур главного футбольного трофея мира. В Калининграде World Cup окажется 13 октября. Награда посетит 24 российских города, 15 — до декабря, 9 — весной. В перерыве трофей побывает в 60 странах на пяти континентах. По словам организаторов, такое путешествие кубка можно назвать рекордным по своей длительности и охвату.
 
Расписание тура кубка ЧМ-2018 по России:
Красноярск, 9-12 сентября; Омск, 15-17 сентября; Челябинск, 20-24 сентября; Уфа, 26 сентября - 1 октября; Пермь, 3-4 октября; Саранск, 6-7 октября; Ярославль, 11-12 октября; Калининград, 13-15 октября; Тула, 17-18 октября; Курск, 20-22 октября; Воронеж, 26-29 октября; Саратов, 1-6 ноября; Волгоград, 8-11 ноября; Краснодар, 14 ноября; Сочи, 22-26 ноября; Владивосток,1-4 мая; Новосибирск, 5-8 мая; Екатеринбург, 9-12 мая; Самара, 13-16 мая; Казань, 17-20 мая; Нижний Новгород, 21-24 мая; Ростов-на-Дону, 25-28 мая; Санкт-Петербург, 29 мая - 2 июня; Москва, 3-7 июня.

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