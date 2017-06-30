"Балтика" заключила контракт с младшим братом Павла Погребняка
Футбольный клуб "Балтика" подписал двухгодичный контракт с 25-летним нападающим Кириллом Погребняком, младшим братом Павла Погребняка, выступавшего за сборную России. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
Кирилл является воспитанником московского футбола, но свой первый профессиональный контракт заключил в 2010 году с "Томью". За этот сибирский клуб Погребняк-младший провёл 20 матчей в премьер-лиге.
В сезоне-2013/2014 на правах аренды играл за "Факел" (Воронеж), став лучшим бомбардиром команды. В сезоне-2015/2016, выступая за томскую команду, Кирилл Погребняк стал лучшим бомбардиром клуба.
В январе 2017 года перешёл в питерский "Зенит", но в весенней части минувшего первенства выступал только за вторую команду, которая, как и "Балтика", играет в ФНЛ.
Отметим, что в 2003 году старший брат нынешнего балтийца, Павел, также играл за "Балтику".
Калининградская команда сейчас готовится к старту чемпионата Футбольной национальной лиги. Уже 8 июля "Балтика" проведёт первый матч
в новом сезоне в гостях с "Тюменью". В период межсезонья команда значительно обновилась
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