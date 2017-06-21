"Балтика" подписала контракт с форвардом из Кот-д'Ивуара (фото)

В новом сезоне за калининградскую "Балтику" будет выступать легионер из Кот-д'Ивуара Сенин Себаи. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе команды.



23-летний футболист ранее выступал на чемпионатах Молдавии, Румынии и Белоруссии. Последней командой Себаи был ФК "Слуцк". В текущем сезоне чемпионата Белоруссии игрок провёл 12 матчей, в которых забил четыре мяча.



"Балтика" заключила контракт с Сенином сроком на один год. Игравший в минувшем сезоне за балтийцев другой африканский легионер Гафар, судя по всему, покинул клуб. Информации о нём нет в соответствующем разделе официального сайта команды.