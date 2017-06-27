"Балтика" подписала годичный контракт с калининградским вратарём Барановским

Калининградская "Балтика" подписала контракт на год с вратарём Михаилом Барановским. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



Барановский является воспитанником калининградского футбола. В течение последних нескольких лет он успешно защищал ворота "Балтики", был одним из лидеров. Даже когда год назад по спортивному принципу балтийцы вылетели в третий по уровню дивизион российского футбола, Барановский остался в клубе.



Из-за травм в минувшем сезоне он уступал позицию Денису Вамбольту. В конце чемпионата Михаил Барановский снова занял "место в рамке", но из-за травмы Из-за травм в минувшем сезоне он уступал позицию Денису Вамбольту. В конце чемпионата Михаил Барановский снова занял "место в рамке", но из-за травмы досрочно закончил сезон . Сейчас спортсмен проходит курс лечения и не сможет помочь "Балтике" на старте турнира.