"Балтика" подписала годичный контракт с калининградским вратарём Барановским
Калининградская "Балтика" подписала контракт на год с вратарём Михаилом Барановским. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
Барановский является воспитанником калининградского футбола. В течение последних нескольких лет он успешно защищал ворота "Балтики", был одним из лидеров. Даже когда год назад по спортивному принципу балтийцы вылетели в третий по уровню дивизион российского футбола, Барановский остался в клубе.
Из-за травм в минувшем сезоне он уступал позицию Денису Вамбольту. В конце чемпионата Михаил Барановский снова занял "место в рамке", но из-за травмы досрочно закончил сезон
. Сейчас спортсмен проходит курс лечения и не сможет помочь "Балтике" на старте турнира.
В межсезонье в контрольных матчах в Москве за "Балтику" играли вратари
Илья Лантратов и Евгений Помазан.
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