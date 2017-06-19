"Балтика" подписала контракт с вратарём молодёжной сборной России
Калининградская "Балтика" заключила двухлетний контракт с экс-вратарём ярославского "Шинника" Ильёй Лантратовым. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
21-летний Илья Лантратов является воспитанником белгородского футбола. В 16 лет он заключил контракт с местной командой "Салют", затем выступал за дубль московского "Локомотива", а прошлый сезон провёл в "Шиннике". Входит в число вратарей молодёжной сборной России, принимал участие в розыгрыше "Кубка Содружества".
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