"Балтика" подписала контракт с вратарём молодёжной сборной России

Калининградская "Балтика" заключила двухлетний контракт с экс-вратарём ярославского "Шинника" Ильёй Лантратовым. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



21-летний Илья Лантратов является воспитанником белгородского футбола. В 16 лет он заключил контракт с местной командой "Салют", затем выступал за дубль московского "Локомотива", а прошлый сезон провёл в "Шиннике". Входит в число вратарей молодёжной сборной России, принимал участие в розыгрыше "Кубка Содружества".