"Балтика" проиграла последний контрольный матч перед стартом чемпионата России (видео)

Балтика проиграла последний контрольный матч перед стартом чемпионата России
Кадр видеозаписи
Калининградская "Балтика" уступила в последнем контрольном матче перед чемпионатом России курскому "Авангарду" со счётом 1:0. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Единственный гол в матче, прошедшем в Москве, был забит за 15 минут до конца встречи. После навеса с центра поля защитники и вратарь упустили из виду форварда "Авангарда", который головой отправил мяч в сетку ворот "Балтики".
Всего на сборах подопечные Игоря Черевченко провели три игры. Теперь команда продолжит готовиться к новому сезону в Калининграде. Стартовый поединок "Балтика" проведёт в Тюмени с одноимённой командой 8 июля.
Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!
Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна
Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру):
236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.