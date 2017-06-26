"Балтика" проиграла последний контрольный матч перед стартом чемпионата России (видео)

Калининградская "Балтика" уступила в последнем контрольном матче перед чемпионатом России курскому "Авангарду" со счётом 1:0. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



Единственный гол в матче, прошедшем в Москве, был забит за 15 минут до конца встречи. После навеса с центра поля защитники и вратарь упустили из виду форварда "Авангарда", который головой отправил мяч в сетку ворот "Балтики".