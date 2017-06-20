"Балтика" с новым вратарём в составе в товарищеском матче победила питерское "Динамо"
Футболисты калининградской "Балтики" победили во второй контрольной игре санкт-петербургское "Динамо" со счётом 1:0. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
Встреча состоялась в Москве. Автором единственного гола стал новобранец Алишер Джалилов. Перед игрой "Балтика" подписала контракт с ещё одним вратарём. Новичком команды стал 28-летний Евгений Помазан, в 2006 году ставший чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. Этот спортсмен ранее представлял "Кубань", ЦСКА, "Урал" и ряд других клубов.
В "Балтику" Евгений Помазан перешёл на правах свободного агента. Калининградский клуб заключил с ним контракт сроком на один год.
Теперь команда готовится к новому сезону. Стартовый поединок команда Игоря Черевченко проведёт в Тюмени
с одноимённой командой 8 июля.
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