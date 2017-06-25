Сборная России покинула Кубок конфедераций, проиграв Мексике

Сборная России по футболу проиграла команде Мексики в последнем туре группового этапа Кубка конфедераций и покинула турнир. Об этом сообщает ТАСС

Российская команда уступила соперникам со счётом 1:2. В ходе второго тайма с поля удалили Юрия Жиркова. В своей группе сборная России оказалась третьей после Португалии и Мексики. На четвёртом месте осталась команда Новой Зеландии. Тренер победившей в игре мексиканской команды Хуан Карлос Осорио отметил хорошую игру сборной России.

"Мы провели очень сложный матч, во-первых, потому что наши соперники – настоящие бойцы, у них была задача обязательно выиграть, терять им было нечего. Плюс их нападающие играли очень агрессивно против нашей обороны", – заявил он.