Сборная России покинула Кубок конфедераций, проиграв Мексике
Сборная России по футболу проиграла команде Мексики в последнем туре группового этапа Кубка конфедераций и покинула турнир. Об этом сообщает ТАСС
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Российская команда уступила соперникам со счётом 1:2. В ходе второго тайма с поля удалили Юрия Жиркова. В своей группе сборная России оказалась третьей после Португалии и Мексики. На четвёртом месте осталась команда Новой Зеландии. Тренер победившей в игре мексиканской команды Хуан Карлос Осорио отметил хорошую игру сборной России.
"Мы провели очень сложный матч, во-первых, потому что наши соперники – настоящие бойцы, у них была задача обязательно выиграть, терять им было нечего. Плюс их нападающие играли очень агрессивно против нашей обороны", – заявил он.
Сборная России потерпела поражение
и от Португалии. Единственный за игру гол забил Криштиану Роналду. Ранее в Калининграде начали выдавать
паспорта болельщиков на Кубок конфедераций FIFA 2017 года. Сразу по окончании матчей турнира в том же центре начнут выдавать паспорта болельщикам к ЧМ-2018.
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