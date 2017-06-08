В Калининграде начали выдавать паспорта болельщиков на Кубок конфедераций FIFA 2017 года — персонифицированные карты зрителя, которые вместе с входным билетом обеспечивают проход на стадион. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Одними из первых паспорта получили зампред правительства области Александр Рольбинов и знаменитый российский футболист, посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 :tm: в России Алексей Смертин. Сразу по окончании матчей Кубка конфедераций центр выдачи начнёт готовиться к тому, чтобы обеспечить болельщиков паспортами к ЧМ-2018.