Португалия обыграла сборную России на Кубке конфедераций (видео)

Сборная России по футболу проиграла Португалии на Кубке конфедерации. Матч состоялся в Москве и завершился со счётом 1:0 в пользу соперника, сообщил корреспондент Клопс.Ru.

Единственный гол забил один из лучших игроков мира Криштиану Роналду. Примечательно, что за все 90 минут матча россияне не смогли нанести в створ ворот соперника ни одного удара.

Первую групповую игру сборная России выиграла у Новой Зеландии со счётом 2:0. У нашей команды остаётся в группе ещё один матч – против команды Мексики.