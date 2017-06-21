Португалия обыграла сборную России на Кубке конфедераций (видео)
Кадр видеозаписи Лента.ру
Сборная России по футболу проиграла Португалии на Кубке конфедерации. Матч состоялся в Москве и завершился со счётом 1:0 в пользу соперника, сообщил корреспондент Клопс.Ru.
Единственный гол забил один из лучших игроков мира Криштиану Роналду. Примечательно, что за все 90 минут матча россияне не смогли нанести в створ ворот соперника ни одного удара.
Первую групповую игру сборная России выиграла у Новой Зеландии со счётом 2:0. У нашей команды остаётся в группе ещё один матч – против команды Мексики.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.