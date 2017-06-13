В Калининграде прошёл первый городской тур по лазер-рану (фото)

В субботу, 10 июня, в Калининграде на площадке возле здания ГТРК на Нижнем озере прошёл первый в истории города этап тура по лазер-рану . Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья Калининградской области.

В соревнованиях приняли участие более 200 жителей города. В дальнейшем лазер-ран планируется сделать традиционными для областного центра.

"Это новая дисциплина в современном пятиборье, которая состоит из бега и стрельбы из лазерного пистолета. Новый мировой тренд, который определен федерацией современного пятиборья на уровне международных правил. Лазер-ран уже завоевал международную популярность, соревнования проводятся в крупнейших городах мира", – отметил президент федерации Артур Крупин.

В перерывах между забегами зрители могли принять участие в мастер-классах по стрельбе из лазерного пистолета. Каждый желающий мог попробовать себя в роли меткого стрелка. Спортивные конкурсы для детей проводили аниматоры. Все участники получили памятные призы.