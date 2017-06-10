В Калининграде впервые пройдёт тур по лазер-рану
Владимир Аксёнов / Клопс.Ru
В субботу, 10 июня, в Калининграде на площадке возле здания ГТРК на Нижнем озере пройдёт первый в истории города этап тура по лазер-рану. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе региональной Федерации современного пятиборья.
Соревнования начнутся в 10:00. В них примут участие воспитанники спортивных школ города и спортсмены-любители в пяти возрастных категориях от 8 до 20 лет. Всего будет разыграно 10 комплектов наград.
"Помимо соревнований будут организованы специальные демонстрационные места для стрельбы, где сделать несколько выстрелов и получить мастер-класс от действующих спортсменов-пятиборцев сможет каждый желающий. Будет организована запись в секции", – отметил президент Федерации современного пятиборья Калининградской области Артур Крупин.
Ранее в Калининграде в 13-й раз прошёл ежегодный открытый турнир
по фехтованию "Боевые шпаги". В соревнованиях приняли участие более тридцати спортсменов. Гостям давали примерить экипировку, а тренер объяснял, как правильно держать шпагу и как точно попасть в "яблочко".
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