Шахматы на шпагах: в Калининграде состоялся открытый турнир по фехтованию (фото)

В Калининграде в 13-й раз прошёл ежегодный открытый турнир по фехтованию "Боевые шпаги". В соревнованиях приняли участие более тридцати спортсменов. Состязания прошли в Центре спортивной подготовки Балтийского флота в субботу, 27 мая.

Попробовать себя в роли фехтовальщика мог каждый желающий. Гостям давали примерить экипировку, а тренер объяснял, как правильно держать шпагу и как точно попасть в "яблочко". "Фехтование – это шахматы на шпагах", говорят профессионалы. Поэтому главное, чему учили "новобранцев" – это не меткости, а умению перехитрить соперника.

Действующие пятиборцы, как и ветераны, соревновались в классических боях. К каждому дуэлисту крепится специальный провод. Он соединяет шпагу спортсмена с электронной системой, которая фиксирует каждый укол. Победителем считается тот, кто первым пять раз попадёт по сопернику. Первые бои проводились в подгруппах, а далее по олимпийской системе на выбывание: кто наберет наибольшее количество баллов — выходит в финал.

В турнире принял участие и президент Федерации современного пятиборья Калининградской области Артур Крупин. В первых боях он одержал ряд побед. После его уже обыграли другие спортсмены. Он был награжден за волю к победе. В дополнительных номинациях кубки и медали также получили Александр Кочетков, Вячеслав Ковальчук, Сергей Федотов, Александр Лопатин, Дмитрий Малосаев, Андрей Бердников, Владислав Бельский и Михаил Лопатин.

Победителем открытого турнира среди ветеранов "Боевые шпаги" стал Шухрат Дост-Мухамедов. Второе место занял Павел Личенко, третье место между собой поделили Александр Фадеев и Рустам Дост-Мухамедов.

Среди действующих пятиборцев победителем стал Максим Млейник. Второе место занял Илья Карасев. Третье — Евгений Баев.