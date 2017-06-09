Футбольное поле стадиона к ЧМ-2018 готово больше чем наполовину

Больше половины футбольного поля стадиона к ЧМ-2018 уже готово к проведению мундиаля. Об этом во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 9 июня, заявил врио вице-премьера Александр Рольбинов.
"Уже покрыта мембранная кровля, идёт установка козырька. Больше половины футбольного поля готово, ведутся работы по отделке внутренних помещений", — пояснил Рольбинов.
Работы по строительству тренировочной площадки в Светлогорске закончатся к апрелю 2018 года. Врио губернатора Антон Алиханов выразил опасения по поводу строительства базы на стадионе "Локомотив" на ул. Аллея Смелых.
"По тренировочной базе в районе Южного парка. Выглядит страшно, даже несмотря на то, что уже листики распустились. Если строительство будет идти такими темпами, мы точно не успеем. У нас есть целое Агентство по подготовке к ЧМ. Заняться нечем? Есть. Техническая готовность 35% — это не очень радует", — отметил Алиханов.
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