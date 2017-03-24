Калининградская область оказалась аутсайдером рейтинга по сдаче норм ГТО

Калининградская область оказалась среди аутсайдеров по выполнению президентской программы о сдаче норм ГТО. Об этом пишут "Известия",
ссылаясь на данные анализа Общественной палаты.
После суммирования всех показателей на первом месте в рейтинге оказалась Псковская область, за ней идут Рязанская и Омская области. Третье место делят Алтай, Хакассия, Тверская, Тамбовская, Самарская, Тюменская и Саратовская области. Аутсайдерами рейтинга стали Калининградская область и Алтай, Орловская область, Карачаево-Черкесия и Адыгея.
Общественники проверили эффективность использования бюджетных средств и открытость реализуемых программ.
Напомним, недавно глава Калининграда Александр Ярошук пообещал сдать нормы ГТО в прямом эфире. В конце февраля глава Калининграда поручил своим заместителям и руководителям предприятий научиться плавать.
Город портовый: море, заливы. Не дай бог, на рыбалку пойдёте, мало ли что случится, — сказал тогда Ярошук. — Организовать сдачу для всех сидящих, а то сидят, рожи вот такие".
Напомним, недавно глава Калининграда Александр Ярошук пообещал сдать нормы ГТО в прямом эфире.
В конце февраля глава Калининграда поручил своим заместителям и руководителям предприятий научиться плавать. "Город портовый: море, заливы. Не дай бог на рыбалку пойдёте, мало ли что случится, — сказал тогда Ярошук. — Организовать сдачу для всех сидящих, а то сидят рожи вот такие".
Кстати, в Калининграде центры подготовки ГТО будут создавать на базе школ
. Пока остаётся непонятным, где размещать тиры, чтобы школьники могли практиковаться в стрельбе.
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