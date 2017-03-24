Калининградская область оказалась аутсайдером рейтинга по сдаче норм ГТО

Калининградская область оказалась среди аутсайдеров по выполнению президентской программы о сдаче норм ГТО. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные анализа Общественной палаты.



После суммирования всех показателей на первом месте в рейтинге оказалась Псковская область, за ней идут Рязанская и Омская области. Третье место делят Алтай, Хакассия, Тверская, Тамбовская, Самарская, Тюменская и Саратовская области. Аутсайдерами рейтинга стали Калининградская область и Алтай, Орловская область, Карачаево-Черкесия и Адыгея.



Общественники проверили эффективность использования бюджетных средств и открытость реализуемых программ.



Напомним, недавно глава Калининграда Александр Ярошук пообещал сдать нормы ГТО в прямом эфире. В конце февраля глава Калининграда поручил своим заместителям и руководителям предприятий научиться плавать.

Город портовый: море, заливы. Не дай бог, на рыбалку пойдёте, мало ли что случится, — сказал тогда Ярошук. — Организовать сдачу для всех сидящих, а то сидят, рожи вот такие".

Напомним, недавно глава Калининграда Александр Ярошук пообещал сдать нормы ГТО в прямом эфире. В конце февраля глава Калининграда поручил своим заместителям и руководителям предприятий научиться плавать. "Город портовый: море, заливы. Не дай бог на рыбалку пойдёте, мало ли что случится, — сказал тогда Ярошук. — Организовать сдачу для всех сидящих, а то сидят рожи вот такие".