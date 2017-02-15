В Калининграде центры подготовки ГТО будут создавать на базе школ

В Калининграде нет специализированных центров подготовки и сдачи норм ГТО. Их предлагается создать на базе общеобразовательных учреждений. Об этом в среду, 15 февраля, на заседании технического совета рассказал председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

"У нас сейчас центра подготовки и сдачи норм ГТО не существует. Определили спорткомплекс "Юность", который сейчас и так на 120 процентов перегружен — там детям-то заниматься негде, а тут ещё и ГТО", — сообщил Крупин.

По словам председателя, такие центры планируется создать на базе общеобразовательных учреждений. При этом пока остаётся непонятным, где размещать тиры, чтобы школьники могли практиковаться в стрельбе.

"Ранее в типовых проектах советского периода использовали подвальные помещения, сейчас этого нет, в том числе и по причине экономии. Соответственно, создание тиров в подвальных помещениях отпадает", — добавил Крупин.