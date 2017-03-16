Ярошук пообещал сдать нормы ГТО в прямом эфире

Ведущие утренней программы Василий Масальский и Оксана Акмаева вспомнили выражение градоначальника по поводу того, что всех его замов необходимо заставить сдавать нормативы. Ярошук прокомментировал это замечание так: "Я военно-морской офицер, но сначала не мог плавать, поэтому взял тренера. Сдавали нормативы. Сейчас без проблем могу километр, два, три и без вопросов. Кролем, брассом. Кроме бега, всё остальное не вопрос сдать".
Ведущие предложили Ярошуку отжаться в прямом эфире, за видеотрансляцией которого можно было бы следить на канале YouTube. Градоначальник пообещал сдать нормы ГТО в прямом эфире, но чуть позже. "В мае, в честь Дня Победы", — сказал он.
Напомним, в конце февраля глава Калининграда поручил своим заместителям и руководителям предприятий научиться плавать
. "Город портовый: море, заливы. Не дай бог на рыбалку пойдёте, мало ли что случится, — сказал тогда Ярошук. — Организовать сдачу для всех сидящих, а то сидят рожи вот такие".
В сентябре 2014 года мэр Калининграда сдал ГТО по плаванию
. Он остался доволен своим результатом — 40,05 секунды, поскольку не готовился специально к заплыву.
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