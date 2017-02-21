"Сидят рожи вот такие": Ярошук поручил чиновникам учиться плавать

Глава Калининграда поручил своим заместителям и руководителям предприятий научиться плавать. Об этом Александр Ярошук сообщил во время оперативного совещания в администрации города во вторник, 21 февраля.

Так, организовать обучение и курсы для всех замов моих и руководителей предприятий. А что это такое — плавать не умеют? Город портовый: море, заливы. Не дай бог на рыбалку пойдёте — мало ли что случится, — сказал Ярошук. — Организовать сдачу для всех сидящих, а то сидят рожи вот такие.