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Главная Новости Общество

"Сидят рожи вот такие": Ярошук поручил чиновникам учиться плавать

Автор: Владимир Аксёнов
09:51
  1097 4
  • Александр Ярошук. Автор фото: Александр Подгорчук
Александр Ярошук. Автор фото: Александр Подгорчук
Глава Калининграда поручил своим заместителям и руководителям предприятий научиться плавать. Об этом Александр Ярошук сообщил во время оперативного совещания в администрации города во вторник, 21 февраля.
Так, организовать обучение и курсы для всех замов моих и руководителей предприятий. А что это такое — плавать не умеют? Город портовый: море, заливы. Не дай бог на рыбалку пойдёте — мало ли что случится, — сказал Ярошук. — Организовать сдачу для всех сидящих, а то сидят рожи вот такие.
В сентябре 2014 года мэр Калининграда сдал ГТО по плаванию. Он остался доволен своим результатом — 40,05 секунды, поскольку не готовился специально к заплыву.

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4 комментария Правила комментирования

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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
09:56
Сидят рожи , говоришь?  В зеркало сам довно смотрелся? 
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пешеходстранствующий
странствующий пешеход #
09:57
совсем крыша съехала
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пешеходстранствующий
странствующий пешеход #
09:58
совсем ... поехал
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Елизавета
Елизавета #
10:39
Господи, когда хоть тупить перестанет! Ни разу ничего умного от Ярошука не услышала! Молчал бы и не вылазил! Спортсмен нашёлся! Головой случайно не ударялся?
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