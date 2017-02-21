"Сидят рожи вот такие": Ярошук поручил чиновникам учиться плавать
Александр Ярошук. Автор фото: Александр Подгорчук
Глава Калининграда поручил своим заместителям и руководителям предприятий научиться плавать. Об этом Александр Ярошук сообщил во время оперативного совещания в администрации города во вторник, 21 февраля.
Так, организовать обучение и курсы для всех замов моих и руководителей предприятий. А что это такое — плавать не умеют? Город портовый: море, заливы. Не дай бог на рыбалку пойдёте — мало ли что случится, — сказал Ярошук. — Организовать сдачу для всех сидящих, а то сидят рожи вот такие.
В сентябре 2014 года мэр Калининграда сдал
ГТО по плаванию. Он остался доволен своим результатом — 40,05 секунды, поскольку не готовился специально к заплыву.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.