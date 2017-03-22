В четверг калининградская "Балтика" сыграет со второй командой московского "Спартака"

Калининградская "Балтика" в четверг, 23 марта, проведёт очередной матч футбольной национальной лиги (ФНЛ). В Москве команда Игоря Червеченко сразится со "Спартаком-2", также выступающим во второй по значимости лиге российского футбола.

Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе "Балтики", игра пройдёт на московском стадионе в Сокольниках. Спартаковцы второй сезон выступают в ФНЛ, и в прошлом году вошли в пятерку лучших команд лиги. Сейчас москвичи находятся на 6 месте турнирной таблицы. "Балтика" же после очередной ничьей снова опустилась на 20 место . При этом в трёх весенних играх наша команда не потерпела ни одного поражения и не пропустила ни одного мяча.

Игра первого круга в Калининграде завершилась победой красно-белых. Выигрывая со счётом 1-0, балтийцы в середине второго тайма в течение трёх минут умудрились пропустить два мяча и в итоге уступили 1-2.

Поединок между "Балтикой" и "Спартаком-2" начнется в 13-00 по калининградскому времени.