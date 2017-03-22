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В четверг калининградская "Балтика" сыграет со второй командой московского "Спартака"

Автор: Константин Сериков
18:55
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Фото из архива Клопс.Ru
Калининградская "Балтика" в четверг, 23 марта, проведёт очередной матч футбольной национальной лиги (ФНЛ). В Москве команда Игоря Червеченко сразится со "Спартаком-2", также выступающим во второй по значимости лиге российского футбола.
 
Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе "Балтики", игра пройдёт на московском стадионе в Сокольниках. Спартаковцы второй сезон выступают в ФНЛ, и в прошлом году вошли в пятерку лучших команд лиги. Сейчас москвичи находятся на 6 месте турнирной таблицы. "Балтика" же после очередной ничьей снова опустилась на 20 место. При этом в трёх весенних играх наша команда не потерпела ни одного поражения и не пропустила ни одного мяча.
 
Игра первого круга в Калининграде завершилась победой красно-белых. Выигрывая со счётом 1-0, балтийцы в середине второго тайма в течение трёх минут умудрились пропустить два мяча и в итоге уступили 1-2.
Поединок между "Балтикой" и "Спартаком-2" начнется в 13-00 по калининградскому времени.
 
Уже известно, что в предстоящем матче не сыграют Дмитрий Скопинцев и Абдул-Гафар Сирима. Оба игрока были вызваны в сборные команды. Скопинцева призвали в российскую молодежку, а Гафара – в национальную команду Буркина-Фасо. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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serzhvlasov87
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