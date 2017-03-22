Игрока "Балтики" вызвали в сборную России

Игрока футбольного клуба "Балтика" Дмитрия Скопинцева вызвали в молодёжную сборную России. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградской команды.



Скопинцев в составе сборной будет готовиться к товарищеским матчам с Румынией — 24 марта и Норвегией — 28 марта. Обе встречи пройдут в испанском городе Марбелья. 20 марта Дмитрий уже присоединился к сборной в Москве.



Кроме того, 18-летнего нападающего "Балтики" Абдул-Гафара Сирима вызвали в национальную сборную Буркина-Фасо. Его сборная 24 марта играет официальный матч со сборной Марокко.



В рейтинге ФИФА в настоящий момент Буркина-Фасо занимает 36-е место. Для сравнения: сборная России располагается на 60-й позиции.



Оба вызванных в сборные футболиста не смогут помочь "Балтике" в предстоящей 23 марта игре в Москве со "Спартаком-2".