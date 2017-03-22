Игрока "Балтики" вызвали в сборную России
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Игрока футбольного клуба "Балтика" Дмитрия Скопинцева вызвали в молодёжную сборную России. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградской команды.
Скопинцев в составе сборной будет готовиться к товарищеским матчам с Румынией — 24 марта и Норвегией — 28 марта. Обе встречи пройдут в испанском городе Марбелья. 20 марта Дмитрий уже присоединился к сборной в Москве.
Кроме того, 18-летнего нападающего "Балтики" Абдул-Гафара Сирима вызвали в национальную сборную Буркина-Фасо. Его сборная 24 марта играет официальный матч со сборной Марокко.
В рейтинге ФИФА в настоящий момент Буркина-Фасо занимает 36-е место. Для сравнения: сборная России располагается на 60-й позиции.
Оба вызванных в сборные футболиста не смогут помочь "Балтике" в предстоящей 23 марта игре в Москве со "Спартаком-2".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.