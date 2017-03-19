"Балтика" сыграла вничью и спустилась в самый низ турнирной таблицы

Калининградская "Балтика" сыграла вничью 0:0 в домашнем матче против команды "Луч-Энергия". В результате команда опустилась на самое последнее место в первенстве национальной футбольной лиги (ФНЛ).
Ещё до начала встречи в Калининграде один из основных конкурентов "Балтики", команда "Нефтехимик", победила в своем матче "Волгарь" и отодвинула нашу команду на последнее, 20 место в турнирной таблице. Это хорошо простимулировало "Балтику", и с первых минут матча футболисты активно побежали вперед и создали несколько опасных моментов у ворот "Луча".
Однако забить не получилось. Кроме того, пару раз опасно отвечали и футболисты "Луча".
Во втором тайме обе команды практически не создавали моментов для взятия ворот. Активизировались игроки только в конце встречи, но забить хотя бы один гол никто так и не смог. Итогом стала ничья 0:0, которая вернула "Балтику" на 20 место в турнирной таблице. В активе калининградского клуба – 22 очка.
Следующую встречу "Балтика" проведёт 23 марта в Москве. В 28 туре соперником калининградцев будет вторая команда "Спартака".
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