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"Балтика" сыграла вничью и спустилась в самый низ турнирной таблицы

Автор: Константин Сериков
17:11
  1392 1
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградская "Балтика" сыграла вничью 0:0 в домашнем матче против команды "Луч-Энергия". В результате команда опустилась на самое последнее место в первенстве национальной футбольной лиги (ФНЛ).
 
Ещё до начала встречи в Калининграде один из основных конкурентов "Балтики", команда "Нефтехимик", победила в своем матче "Волгарь" и отодвинула нашу команду на последнее, 20 место в турнирной таблице. Это хорошо простимулировало "Балтику", и с первых минут матча футболисты активно побежали вперед и создали несколько опасных моментов у ворот "Луча".
Однако забить не получилось. Кроме того, пару раз опасно отвечали и футболисты "Луча".
 
Во втором тайме обе команды практически не создавали моментов для взятия ворот. Активизировались игроки только в конце встречи, но забить хотя бы один гол никто так и не смог. Итогом стала ничья 0:0, которая вернула "Балтику" на 20 место в турнирной таблице. В активе калининградского клуба – 22 очка.
 
Следующую встречу "Балтика" проведёт 23 марта в Москве. В 28 туре соперником калининградцев будет вторая команда "Спартака".
 
"Балтика" уже оказывалась на 20 месте турнирной таблицы. Так произошло в ноябре 2016 года, когда команда проиграла московскому "Динамо".
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Barmaley067
Barmaley067 #
19:45
Вот это новость!!! Все многочисленные фанаты до сих пор в ступоре, отойти от такого неожиданного поражения любимой и несокрушимой команды не могут!
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