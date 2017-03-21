В Калининграде закончили монтировать крышу стадиона к ЧМ-2018 (фото)

На строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе на Острове окончен монтаж крыши. Об этом сообщается на официальной странице предприятия "Спорт Инжиниринг" "ВКонтакте"
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"Сегодня мы наконец-то можем наблюдать внутренний вид чаши калининградского стадиона к ЧМ-2018 во всей красе (или почти во всей красе!), — отмечается на странице во вторник, 21 марта. — Здесь полностью завершён монтаж кровли стадиона, что дало возможность демонтировать индивидуальные временные поддерживающие конструкции (ИВПК), необходимые на период процесса её монтажа".
Сообщается, что теперь стадион обрёл практически тот вид, который будет доступен зрителям, собравшимся на матчи мирового чемпионата.
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