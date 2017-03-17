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Главная Новости Спорт

ФИФА снимает фильм о подготовке Калининграда к ЧМ-2018

Автор: Константин Сериков
17:24
  163 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде телеканал ФИФА снимает фильм о подготовке Калининграда к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе "Балтики".

В воскресенье съёмочная бригада будет работать на домашнем поединке "Балтики" против "Луча-Энергии".

В пятницу представители телеканала Международной федерации футбола посетили Куршскую косу, а также другие объекты туристической привлекательности региона. Сам фильм планируют выпустить к лету 2017 года. В нём будут показаны те объекты, которые смогут посетить иностранные болельщики, которые приедут в Калининград на игры ЧМ.

Матчи чемпионата мира по футболу состоятся в Калининграде в июне 2018 года. Всего в нашем городе пройдёт четыре матча группового этапа.
 

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