ФИФА снимает фильм о подготовке Калининграда к ЧМ-2018

В Калининграде телеканал ФИФА снимает фильм о подготовке Калининграда к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе "Балтики".



В воскресенье съёмочная бригада будет работать на домашнем поединке "Балтики" против "Луча-Энергии".



В пятницу представители телеканала Международной федерации футбола посетили Куршскую косу, а также другие объекты туристической привлекательности региона. Сам фильм планируют выпустить к лету 2017 года. В нём будут показаны те объекты, которые смогут посетить иностранные болельщики, которые приедут в Калининград на игры ЧМ.



Матчи чемпионата мира по футболу состоятся в Калининграде в июне 2018 года. Всего в нашем городе пройдёт четыре матча группового этапа.