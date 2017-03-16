Стадион "Пионер" переименуют в "Мирный" и перестроят к осени 2017 года

Стадион "Пионер", который на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году будет носить название "Мирный", полностью обновят к осени 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.
На этой территории будет оборудовано современное футбольное поле с естественным покрытием, трибуны на 500 мест, парковка и другая необходимая сопутствующая инфраструктура. Стоимость контракта — 113,3 млн рублей.
Эскиз предоставлен администрацией Калининграда
Как сообщили подрядчики 15 марта, уже завершены закладка фундамента и бетонирование колонн. Ведутся работы по вертикальной планировке поля, устройству дренажа, сетей водопровода для полива и ливневой канализации. Прокладываются системы электроснабжения мачт освещения, бытового корпуса, хозяйственного блока.
"На сегодняшний день выполнены уже все наиболее трудоёмкие процессы. Проложены инженерные сети, установлены мачты освещения, и скоро они будут оснащены прожекторами, ведётся строительство бытового корпуса. И погода нам уже позволяет заниматься непосредственно полем", — рассказал генеральный директор подрядной организации Айдар Праздников.
В ходе осмотра реконструируемого объекта Виталий Мутко встретился с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5. Юные футболисты рассказали, что следят за строительством спортивных сооружений и в будущем планируют заниматься на новых аренах в Калининграде.
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