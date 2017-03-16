Мутко рассказал, когда в продажу поступит сувенирная продукция к ЧМ-2018

Сувенирная продукция, посвящённая чемпионату мира по футболу 2018 года, появится в продаже уже через полтора-два месяца — в мае этого года. Об этом рассказал глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, пишет ТАСС.



"ФИФА нас заверяет, что в ближайшие месяц-два появится сувенирная продукция к чемпионату мира. Мы на этом не заработаем, на сувенирной продукции и билетах заработает ФИФА. Мы сейчас их просим, чтобы они немного быстрее действовали", — сказал Мутко.



Напомним: официальным талисманом ЧМ-2018 стал волк. Напомним: официальным талисманом ЧМ-2018 стал волк. Его выбрали всероссийским голосованием. Объявили победителя в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко и нападающего сборной Бразилии по футболу Роналдо. Талисману дали имя Забивака.