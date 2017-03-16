Мутко рассказал, когда в продажу поступит сувенирная продукция к ЧМ-2018
Фото пресс-службы "Почты России"
Сувенирная продукция, посвящённая чемпионату мира по футболу 2018 года, появится в продаже уже через полтора-два месяца — в мае этого года. Об этом рассказал глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, пишет ТАСС.
"ФИФА нас заверяет, что в ближайшие месяц-два появится сувенирная продукция к чемпионату мира. Мы на этом не заработаем, на сувенирной продукции и билетах заработает ФИФА. Мы сейчас их просим, чтобы они немного быстрее действовали", — сказал Мутко.
Напомним: официальным талисманом ЧМ-2018 стал волк. Его выбрали
всероссийским голосованием. Объявили победителя в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко и нападающего сборной Бразилии по футболу Роналдо. Талисману дали имя Забивака.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t9
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.