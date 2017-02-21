В "Балтику" перешли ещё три новичка, один из которых участвовал в чемпионатах Германии и Австрии

Состав футбольной команды "Балтика" пополнили ещё три футболиста. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского клуба. Новичками стали 19-летние Дмитрий Скопинцев и Валерий Ярошенко (оба пришли из "Ростова"), а также 27-летний Максим Тишкин из "Томи".



Примечательно, что Скопинцев, несмотря на молодость, уже успел поучаствовать в матчах первенств Германии (за "РБ Лейпциг") и Австрии ("Лиферинг"). В прошлом году игрок подписал контракт с "Ростовом", в составе которого 29 октября дебютировал в игре против "Амкара" в российской Премьер-лиге.



Помимо иностранного вояжа и ростовской команды, Скопинцев на протяжении двух лет выступал за молодёжный состав питерского "Зенита".



Что касается Валерия Ярошенко, то он также выступал в молодёжном составе "Зенита", в том числе в юношеской Лиге чемпионов УЕФА. Принимал участие в играх юношеских сборных страны. В "Ростов" футболист перешёл летом 2016 года, но теперь будет играть за калининградскую команду до конца сезона.



Третий новичок, Максим Тишкин, успел поиграть в Премьер-лиге сразу за три команды: "Уфу", "Мордовию" и "Томь". Провёл в элите отечественного чемпионата более полусотни матчей. В сезоне-2016/2017 провёл за "Томь" в Премьер-лиге 14 матчей. Наряду с Владимиром Полуяхтовым из "Оренбурга" являлся лучшим игроком РФПЛ по отборам мяча в среднем за 90 минут.