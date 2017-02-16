Состав "Балтики" пополнился ещё двумя новичками — из Самары и Воронежа

Состав калининградского футбольного клуба "Балтика" пополнился ещё двумя новичками. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе команды.



До конца сезона контракты с калининградской командой заключили экс-защитник ФК "Крылья Советов" (Самара) Алексей Концедалов и центральный защитник, выступавший ранее за воронежский "Факел", Никита Тимошин. Оба футболиста перешли в "Балтику" как свободные агенты, то есть платить прежним командам футболистов за их переход не пришлось.



Кроме этих двух футболистов, в "Балтике" подтвердили Кроме этих двух футболистов, в "Балтике" подтвердили переход Александра Шешукова из "Арсенала", а также нападающего из Буркина-Фасо, который в прошлом году был номинирован на звание лучшего молодого игрока во Франции.