Состав "Балтики" пополнился ещё двумя новичками — из Самары и Воронежа
Состав калининградского футбольного клуба "Балтика" пополнился ещё двумя новичками. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе команды.
До конца сезона контракты с калининградской командой заключили экс-защитник ФК "Крылья Советов" (Самара) Алексей Концедалов и центральный защитник, выступавший ранее за воронежский "Факел", Никита Тимошин. Оба футболиста перешли в "Балтику" как свободные агенты, то есть платить прежним командам футболистов за их переход не пришлось.
Кроме этих двух футболистов, в "Балтике" подтвердили переход
Александра Шешукова из "Арсенала", а также нападающего
из Буркина-Фасо, который в прошлом году был номинирован на звание лучшего молодого игрока во Франции.
Напомним, "Балтика" готовится к заключительному отрезку Футбольной национальной лиги. Наша команда занимает сейчас предпоследнее, 19-е место. Для сохранения прописки по спортивному принципу во втором по силе дивизионе российского футбола калининградцам необходимо занять место не ниже 15-го. Отрыв сейчас составляет 10 очков. Остаться в ФНЛ возможно также, если кто-то из соперников снимется с чемпионата из-за финансовых трудностей. По такой схеме "Балтика", в частности, сохранила
прописку в ФНЛ в 2016 году.
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