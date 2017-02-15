В "Балтику" переходит футболист из клуба российской Премьер-лиги

Состав калининградской футбольной команды "Балтика" в ближайшее время пополнит игрок российской Премьер-лиги Александр Шешуков. Об этом спортивному изданию Sports.ru сообщил сам футболист.



"Контакт с "Арсеналом" разорвал ещё на прошлой неделе, есть устная договорённость с "Балтикой". Думаю, подпишу контракт до конца сезона", — сказал Шешуков изданию.



Последней командой Шешукова был тульский "Арсенал". В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провёл 8 матчей в Премьер-лиге. До "Арсенала" игрок выступал в "Локомотиве" — команде нынешнего тренера балтийцев Игоря Черевченко. Сообщается, что Шешуков не полетел с "Арсеналом" на сборы в Турцию, а вместо этого поедет с "Балтикой" на Кипр.