Вратарь "Балтики" Денис Вамбольт переходит в пермский "Амкар"
Денис Вамбольт. Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Вратарь калининградского ФК "Балтика" Денис Вамбольт заключил контракт с пермским клубом "Амкар". Об этом сообщается на странице калининградского клуба "ВКонтакте"
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По словам генерального директора "Балтики" Тимура Лепсаи, Калининград не смог сохранить 21-летнего вратаря по условиям контракта. "Теперь же пожелаем ему закрепиться в Премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола", — сказал Лепсая.
Денис Вамбольт стал играть за "Балтику" минувшей осенью. В ноябре 2016 года он был вызван в сборную ФНЛ, в составе которой сыграл в товарищеском матче против молодёжной сборной Кипра, окончившемся со счётом 1:1.
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