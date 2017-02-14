Вратарь "Балтики" Денис Вамбольт переходит в пермский "Амкар"

Вратарь калининградского ФК "Балтика" Денис Вамбольт заключил контракт с пермским клубом "Амкар". Об этом сообщается на странице калининградского клуба "ВКонтакте"

По словам генерального директора "Балтики" Тимура Лепсаи, Калининград не смог сохранить 21-летнего вратаря по условиям контракта. "Теперь же пожелаем ему закрепиться в Премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола", — сказал Лепсая.

Денис Вамбольт стал играть за "Балтику" минувшей осенью. В ноябре 2016 года он был вызван в сборную ФНЛ, в составе которой сыграл в товарищеском матче против молодёжной сборной Кипра, окончившемся со счётом 1:1.