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Главная Новости Спорт

ФК "Балтика" подписал контракт с нападающим из Буркина-Фасо

21:32
  193 0
  • Фото с сайта ФК "Балтика"
Фото с сайта ФК "Балтика"
ФК "Балтика" бесплатно приобрёл футболиста из расширенного списка сборной Буркина-Фасо. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.
 
Абдулла Джафар будет выступать за "Балтику" до конца мая. Он начинал играть в футбол во французской академии ФК "Саннуа". В прошлом году был номинирован на звание лучшего игрока до 18 лет во Франции. В январе Абдулла Джафар был на просмотре в ЦСКА.
 
 

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