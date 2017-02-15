ФК "Балтика" подписал контракт с нападающим из Буркина-Фасо

ФК "Балтика" бесплатно приобрёл футболиста из расширенного списка сборной Буркина-Фасо. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Абдулла Джафар будет выступать за "Балтику" до конца мая. Он начинал играть в футбол во французской академии ФК "Саннуа". В прошлом году был номинирован на звание лучшего игрока до 18 лет во Франции. В январе Абдулла Джафар был на просмотре в ЦСКА.