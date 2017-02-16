Росгвардии хотят передать полномочия по охране объектов ЧМ-2018

Росгвардия может получить полномочия по охране объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС

По данным агентства, соответствующий проект постановления подготовили в Минспорте. В документе говорится о том, что сотрудники Росгвардии будут на договорной основе охранять спортивные объекты во время их строительства и реконструкции.

Напомним, ЧМ пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны, в том числе в Калининграде. В 2017 году в России состоится Кубок конфедераций.