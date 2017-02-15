Федерация киберспорта и "Балтика" проведут крупнейший в Калининградской области турнир по FIFA

В Калининградской области состоится крупнейший в истории региона турнир по компьютерной игре FIFA. Об этом Клопс.Ru рассказал специалист по работе с болельщиками Егор Тарасевич.



Турнир будет проходить на платформах ПК, Xbox One и PS 4. Мероприятие проводится региональным отделением Федерации киберспорта России совместно с футбольным клубом "Балтика". Участие могут принять все желающие, кому уже исполнилось 16 лет.



Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию. Сделать это можно двумя способами:



1. Приехать в киберспорт-арену "БаZа" (ул. Лётная, 3) или в администрацию ФК "Балтика" (ул. Д. Донского, 2), заполнить анкету участника и предъявить документы, удостоверяющие личность и возраст участника.



2. Приобрести карту участника киберспорт-арены "БаZа" и пройти регистрацию онлайн.



Турнир начнётся в 10:00 24 февраля.